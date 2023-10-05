國慶焰火在台中！睽違九年，國慶焰火再次重返台中施放！為歡慶及鼓勵民眾國慶連假期間到台中各商圈旅遊及購物，台中市府聯合13個商圈推出「綻放雙十 台中商圈好好購」優惠活動，除享百間商圈店家專屬活動、折扣，還有線上加碼抽超商禮券，「十」足好禮，就等民眾參與！

「綻放雙十 台中商圈好好購」即日起至10月10日，民眾於13個台中商圈消費即享店家折扣優惠，包含各式經典小吃、餐廳、太陽餅鋪、伴手禮、服飾店、精品店、溫泉飯店、藥局、百貨、腳踏車租借及眼鏡行等，共計176間優惠店家。

參與商圈包括一中商圈、繼光街商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、天津路服飾商圈、大隆路商圈、東勢區形象商圈、太平樹孝商圈、豐原廟東復興商圈、自由路商圈、大雅學府商圈、和平谷關形象商圈及昌平皮鞋商圈等13處，優惠店家資訊可查詢各商圈官方消息或至經發局官網。

本次優惠活動不只可享商圈優惠，還可抽禮券好禮！只要活動期間到臉書活動貼文按讚、留言「綻放雙十 台中商圈好好購 我想去ＯＯ商圈」並標記兩位好友，最後分享貼文，就有機會抽中超商百元禮券，共抽出50份。

經發局表示，今年國慶焰火秀將在10日當晚8點於中央公園施放，預計施放時間長達36分鐘，前一日（10／9）的暖場表演，將有無人機展演、藝文演出、爵士樂團、藝文團隊表演等精彩且豐富的活動。

不僅是國慶日的焰火秀，中市府特別推出「台中雙十國慶周」五大系列活動，從中秋連假的「台中國際踩舞嘉年華」開始，接續10／7-10／8的「搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」、10／9-10／10的「112國慶焰火在台中」、10／13-10／22於市民廣場開演的「台中爵士音樂節」，一直到10月26日「台中購物節」壓軸活動等，慶典經濟一路持續到年底，high翻整個十月。