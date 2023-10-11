國慶焰火10日在台中中央公園登場，市府規畫15處建議觀賞地點，市議員陳清龍昨晚直批，其中一處丘逢甲紀念公園擠上千餘人，除了看人也看車，現場沒有交維及協調停車場。台中市警察局說明，市府推薦周邊觀賞景點，相關交通疏導勤務均妥適規畫，納入巡邏線加強巡邏，並編排警、民力加強疏導。

市議員陳清龍昨晚在臉書指出，市府只告知市民可到丘逢甲紀念公園看焰火，現場許多樹遮擋，根本看不到什麼，公部門什麼都沒做，沒有交維、沒有協調停車埸地，唯一有的是一部警車來嗚笛，缺乏配套措施。

民政局表示，為紓解主會場人流，該局盤點各行政區內兼具良好視野及公共空間的觀賞點，並協請區公所派員於場地內引導民眾及環境維護，同時環保局協調流動廁所設置及清潔，為避免觀賞點周邊交通堵塞，也請轄區分局及派出所動員疏導，力求短時間內舒緩交通阻塞狀況。

警察局說明，市府推薦周邊觀賞景點，相關交通疏導勤務均妥適規畫，納入巡邏線加強巡邏，並編排警、民力加強疏導，宣導民眾配合各項管制措施，勿違規停放車輛，以免影響交通順暢。