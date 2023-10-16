輕度失智的黃姓外出迷途一整夜，警方幫忙找到人。（警方提供）

台中市潭子區72歲黃姓老翁患有輕度失智，日前下午外出散步，直到凌晨1時許未返家，警方獲報擴大搜索，一整晚無所獲，直到天亮發現人竟在路邊他人車內休息。黃翁說，他走累了，以為自家車就坐進去，讓警方哭笑不得，直呼糊塗車主忘了鎖門，反倒提供迷途翁一個落腳處。

大雅警分局指出，頭家派出所警員陳怡君、李明諺日前執行巡邏勤務接獲黃姓婦人報案，表示72歲黃姓丈夫患有輕度失智症，當日下午1點多獨自出門後，就一直沒有回家。

警方立即沿蔡翁出門後路線調閱監視器，同時擴大搜尋住家周圍巷弄及常去的公園，歷時4個多小時皆未有所獲，就在天光乍現時，發現路旁停車場內有一輛汽車未發動又未緊閉車門，前往查看發現蔡翁竟坐在車上。

蔡翁表示，因走累了所以到車上休息，讓警方哭笑不得的是，車主因糊塗未鎖車門，反倒提供一個安全處供蔡翁休息。所幸蔡翁沒有發生意外，後續警方協助家屬辦理撤尋並護送返家休息。

頭家派出所長劉凱萍表示，陳員等2人積極協尋蔡民，最後細心觀察周遭異常事物順利將人尋獲，充分發揮警方機警及專業；呼籲若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。