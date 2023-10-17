在台中市取得13條路權的四方客運，多次傳出積欠駕駛薪資，17日更出現駕駛罷工抗議情況，交通局雖緊急啟動代駛制度，但也決定祭出重罰，將收回四方客運的365路線，要求業者若再發生惡意漏班事件，不排除收回全部路權。

交通局指出，四方客運從今年第1季就傳出積欠駕駛薪資情況，導致民眾權益受到損害，這次又未如期撥放薪資，決定祭出重罰，收回其路線之一的365路；未來若逾期不改善或改善而無成效，將收回該公司243路、245路、249路及365路市區客運公車路線經營權，如再未確實改善，不排除收回全部路權。