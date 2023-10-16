台中捷運藍線再成選戰攻防焦點，民進黨總統參選人賴清德日前影射路線改到「有力人士家附近」，國民黨總統參選人侯友宜則反嗆民進黨卡藍線，喊出一上任就立刻核定藍線。對此，行政院副院長鄭文燦16日直言，行政院支持中捷藍線，但審查應回歸專業，而非當作選舉喊價，不該由總統或者總統候選人拍板，此說法不符專業原則。

鄭文燦下午出席「文協獎章頒獎典禮」前接受媒體聯訪指出，行政院非常支持台中捷運藍線推動，盼在現有綠線上增加藍線，形成台中十字路網，讓台中市民交通通勤更加便利，但捷運計畫的確定事先需要專業評估，而非由總統拍板，更不是由總統候選人決定，「專業應該是決定所有的捷運審查的依據，而不是由政治來決定。」

鄭文燦說明，台中捷運藍線在今年4月送國發會審查後，各單位都有提出意見，主要是經費暴增600多億，另外針對路線也有更改，場站也由18站變成20站，但不同路線選擇對地方發展也會有不同影響，中央希望這些問題可以好好釐清，此後國發會自然會完成綜合規畫審議。

鄭文燦強調，當前中央已經建立捷運審查的基本規範，只要在好的制度下按照規則做即可，各個地方政府都希望捷運能蓋得好一點、快一點，也因捷運是百年建設，在規畫階段勢必要周延，只要各單位提出來的意見都能好好化解，台中捷運藍線捷運也一定會定案。

鄭文燦重申，希望捷運審查能回歸專業，而非當作選舉喊價議題，也不是由總統或者總統候選人來拍板，此種說法不符捷運審查的專業原則，至於捷運車站或路線變動的狀況，也都要做合理且必要的說明。