台中市梧棲區6歲郭姓女童15日到公園盪鞦韆，大腿竟被卡住動彈不得，一旁母親拉不出來心急如焚，警方獲報後馳援，與民眾合力將鞦韆鐵鍊螺絲卸下，5分鐘內順利協助女童脫困，所幸無大礙。

郭姓女童昨上午昨與家人一同到梧棲中興路公園遊玩，盪鞦韆時當開心，盪了一會兒，女童雙腳大腿不慎卡住，怎麼拔都拔不出來，女童母親焦急萬分，路人見狀奔至150公尺外的梧棲分駐所求援。

警員王暐程立刻趕赴現場協助，過程中，女童因害怕不斷掙扎還撥掉員警眼鏡，員警耐心安撫女童，以防止脫困過程中再度受傷。女童獲救後，經過救護人員檢查，僅大腿有些微紅腫，最後與家人返家休息，結束一場虛驚。

初步研判因女童大腿比較有肉，加上鞦韆往前盪時，衝力讓她越坐愈往前，導致大腿卡在橡膠坐墊兩個放置雙腿的洞口。

清水警分局梧棲分駐所所長林翊歆肯定員警處事時將心比心的態度、發揮為民服務之精神，呼籲民眾如有需要協助時，可撥打110專線報案或向鄰近警察機關尋求協助。