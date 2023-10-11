今年度的國慶煙火於10日晚間在台中中央公園施放，原本市府有意規劃煙火與無人機共同演出，但在表演之前，陸續出現有60架未經許可的無人機干擾，雖然最後還是有成功驅趕，但這波意外除了讓官方的無人機表演被迫臨時取消外，同時也讓官方驅逐無人機的設備意外曝光。

根據媒體報導指出，在這次國慶煙火施放表演中，原定會有無人機共同演出，但是在表演之前、晚間7點多左右現場出現多架無人機試圖硬闖，除了警方出動人力進行攔截外，這次也有台中在地的科技公司「黑鏡」參與攔截小組，該公司甚至還出動一台大型反制站來協助。

報導中也提到，這台大型反制站外形酷似帶有6個飛彈的發射器。黑鏡公司雖然尚未對此產品正式命名，但有提到，這台大型反制站能夠自動偵測無人機的存在，也因為效率更高的關係，能鎖定更遠的無人機進行驅離或干擾。而透過該公司的偵測系統，就連擅闖煙火現場的無人機玩家「所在位置」也能精準掌握。

但美中不足的是，雖然警方與民間業者聯手，共同驅離了不少擅闖煙火現場的無人機，而官方的表演無人機一度有升空，但最後還是因為嚴重的訊號干擾，被迫臨時取消。而警方與民間業者在煙火施放前後，共計驅離了60架無人機。