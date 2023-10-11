今年國慶焰火昨天晚間在中市中央公園施放，原規畫全國首創的無人機搭載焰火展演，不料，上空有超過60架未經許可的無人機侵入，警方透過干擾器驅離60架，台中市府現場緊急商議，因訊號嚴重受到干擾，且兼顧安全，決定緊急取消展演。據了解，當天現場進行維安工作的國安局特勤人員，也利用干擾槍擊落4架。警方研判，侵入無人機應是為拍攝焰火的民間空拍機，並無危安顧慮。但市府仍決定取消活動。

據了解，民航局在中央公園上空昨晚僅核准國慶焰火主辦單位及廠商申請的空拍機飛行，為防範未經許可空拍機侵入，台中市刑大科偵組也動員人員配備9具干擾器進駐現場，另外，承辦廠商也備有干擾器。

國慶焰火逾60架空拍機亂入害無人機展演告吹 ，警方現場進行狙擊任務。(戴志揚翻攝)

豈料，侵入無人機陸續增加，最多達50、60架以上，除嚴重干擾無人機展演訊號，並恐造成現場維安及群眾安全，市府才緊急開會決定取消無人機表演，

不過，還是有民眾外傳，是國安單位決定建議取消無人機展演。根據國安人員表示，當天是8點才接獲主辦單位通知，國安局並未與決策。

國安局表示，特勤中心當天執行10月10日國慶焰火蒞臨場所維安勤務，針對違法闖入會場安全維護空域之無人機，依安全維護規定反制計4架次，確保會場活動安全，但相關作業並未干擾展演無人機。

另外國安局也強調，無人機展演取消，是主辦單位於當晚20:00時通知特勤中心，期間維安單位並未參與相關討論。