今年國慶焰火活動10日晚間在台中市中央公園舉辦，結果原本預計晚點8點施放的焰火足足提早20分鐘施放，連市府號稱全國首創的無人機搭載焰火表演都臨時取消，網友大炸鍋，台中市府新聞局長鄭照新11日坦承，焰火提前施放確實是流程瑕疵，市府予以致歉。

鄭照新表示，昨天晚間的焰火活動，因前面節目部分有稍微提早或提前的狀況，為了讓後面節目的連貫性能繼續，焰火提早施放，部分民眾原本約好8點要準時觀賞卻來不及，這是現場人員的判斷，在流程安排上確實有瑕疵，市府要對此表達歉意。

至於無人機演出臨時取消，鄭照新說，當時現場有超過20架無人機大規模侵入，因總統、立法院長等長官都在場，基於維安考量，才決定取消無人機演出。

此外，這次舞台設計也引發演出藝人抱怨，鄭照新說，此次舞台是創新的採用四方開放舞台設計，目的是希望在貴賓區外的市民能觀賞到演出，因演出過程是屬於實驗性設計，9日就發現爵士樂團演出時在樂器的V字形擺放上讓後方觀眾無法觀賞，昨天就在流程上進行改善。

鄭照新強調，昨晚的演出，仍有部分藝人對於四方開放設計舞台的方式感到不自在，主辦單位也在觀賞區擺放2個大螢幕彌補不足處。