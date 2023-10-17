以色列繼續準備對加薩走廊發動大規模地面攻擊，已派出了相當數量的梅卡瓦主戰坦克(Merkava MBT)，一些照片顯示，這些梅卡瓦坦克的砲塔頂部，額外加裝了鐵籠。這種設計最早出現在俄羅斯的坦克身上，還曾經被取笑過，然而，它至少能夠擋下無人機投擲的炸彈，使得現在各地戰場的坦克，都外掛了這種簡單的防護設備。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，早在全面入侵烏克蘭之前，俄羅斯就開始在坦克頂部加裝鐵籠，而且還出現各種不同的設計，有一些還帶有爆炸反應裝甲 (ERA)。顯然這些種裝置是防衛攻頂反坦克飛彈的，但是就實戰情況來看，有大量加裝鐵籠的坦克依然被反坦克飛彈摧毀，因此究竟能提供多少保護，是受到懷疑的。

然而，戰爭走到中期，相比於昂貴的反坦克飛彈，烏克蘭更多使用廉價無人機，以佩掛手榴彈、迫擊砲彈的「克難轟炸機」，打擊俄羅斯坦克，這種簡易的設備，反應籠是可以擋下來的。

隨著俄羅斯有樣學樣，也應用大量無人機打擊烏克蘭坦克，使得烏克蘭也在坦克頂部焊上反應籠。

俄烏戰爭的戰地實況，透過空拍機的影像傳播世界各地，哈瑪斯組織也看在眼裡，於是在10月7日，哈瑪斯也利用無人機攜帶迫擊砲彈，飛到1輛梅卡瓦坦克的正上方，剛好是坦克的視覺死角，重力下落的迫擊砲彈，成功擊毀了這輛梅卡瓦坦克。於是以色列國防軍在過去一星期，快速的為梅卡瓦坦克加裝反應籠。

值得討論的是，梅卡瓦坦克應該都裝有最新版本的「戰利品防護系統」( TrophyAPS)，戰利品使用一系列小型雷達，來檢測和追蹤四週的可疑威脅，然後使用攔截彈，「硬殺傷」消滅它們。

Isolated appearance but we have our first Israeli Merkava Mk.4 equipped with a cope cage (left). pic.twitter.com/1860QRi4LK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 16, 2023

在過去很長一段時間，戰利品有著極高效的防禦成績，製造商拉菲爾公司(Rafael)表示，「該系統提供方位角 360度的保護，以及廣泛的仰角覆蓋」，顯然並不是所有方向的 360度，至少頂部是死角。

反應籠應該只是最近幾年的應變措施，因為這樣的設計，會給坦克帶來一些額外的風險，例如坦克砲塔內的人員，在緊急情況下更難逃脫，對空的視野也變得不足。 或許在過幾年，我們會看到更合理的坦克頂部防護設備。