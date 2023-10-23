烏克蘭空軍在昨天晚間發布一段影片，是MIM-23鷹式飛彈(HAWK)的首次實戰，2枚鷹式飛彈陸續發射，擊落來襲的俄羅斯神風無人機。

防衛部落格(Defense Blog) 報導，烏克蘭空軍司令奧列什丘克(Mykola Oleshchuk)表達了對鷹式飛彈的肯定，稱該系統相當有效的增強烏克蘭防空能力。

他在自己的電報網表示「要達到100%的成功率，並不是一件容易的事，但我們的官兵每天努力接近它，加強我們的防空。西方提供的武器，已經證明並將繼續證明在戰場上的有效性。」

For the very first time in its history, #Ukrainian Air Force used its I-HAWK medium range air defence systems to shoot down #Russian suicide drones last night. This video shows launch of MIM-23B surface to air missiles by the system. #Ukraine has received 6 I Hawk batteries from… pic.twitter.com/Niy3BLD1DQ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 23, 2023

他沒有到鷹式飛彈的名字，但是隨著短文所附上的影片，就是鷹式飛彈在夜間的實戰情況。他強調，該系統(鷹式)與其他更現代的防空飛彈系統一起相互配合，在保衛烏克蘭天空都發揮了關鍵作用。

MIM-23鷹式飛彈是1960年的中空域防空系統，可對付40公里以下的各種目標，雖然問世相當早，但是自1970年開始，就持續改進，使它不致落後，最後一次改進已是2006年的版本，它具備對超低空目標的探測與攔截能力。

推特(現稱x)的影片解說稱，昨晚攔截神風無人機的鷹式飛彈，是西班牙所提供，該國提供了6套。埃及、希臘以及其他國家都也可能提供烏克蘭，總數不明。台灣一度也被媒體提及可能將剛退役的鷹式贈與烏克蘭，不過國防部已出面否認。