匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天反對歐盟向烏克蘭提供500億歐元援助，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）則以貪腐猖獗為由，對再度金援基輔持保留態度。

奧班與費科在歐盟27國領袖峰會中作上述表示。對於未來4年歐盟共同預算將用於何處，歐盟各國領袖會中進行首次辯論，也各強調不同的優先事項。

路透社報導，莫斯科對烏克蘭的戰爭仍在進行，歐盟國家紛紛對克里姆林宮避而遠之，而奧班本月在中國會見了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），因此在峰會中招致他國領袖的批評，盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）說，此舉等同向烏克蘭人「比中指」。

歐盟將於12月決定2021-27年1.1兆歐元的預算修正版。由於在COVID-19疫情期間動用緊急支出，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟這項預算已顯得吃緊。

歐盟執行委員會（European Commission）建議各成員國對歐盟共同財庫投注更多資金，向烏克蘭提供500億歐元，另在移民問題上支出150億歐元。而另一項提議則是，僅向烏克蘭提供200億歐元的軍援。

歐盟的預算需要各國一致同意才能定案，但內部對援烏的分歧意見今天在峰會上顯露無遺。

奧班表示，匈牙利不會支持對烏克蘭提供更多援助，除非看到「非常合理的提議」。

奧班發出此語，正值匈牙利試圖說服各國，發放歐盟預算中原本將給予匈牙利的數十億美元援助款，但遭歐盟執委會以法理疑義加以阻止。

4度擔任斯洛伐克總理的費科，於新上任次日在布魯塞爾表示，斯洛伐克不會再軍援烏克蘭。他在社群媒體發文說：「我們只會聚焦於人道援助。」

據兩名歐盟外交官透露，在領袖閉門討論時，費科以腐敗猖獗為由，警告不要向烏克蘭提供新資源。

東歐其他國家對此表示不同意。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，對烏克蘭提供500億歐元尚且不夠。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說，除了支持烏克蘭之外，各國還應增加聯合支出，以提高歐盟的防禦能力。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）支持繼續挺烏克蘭，但也呼籲執委會應更妥善使用歐盟的資金。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在討論後表示，一些新的支出可能要透過新的捐款來籌措，另外一些可能要來自預算資源的重組。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1121027