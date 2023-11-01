俄羅斯正在增加前線空軍基地跑道上的立體彩繪飛機，例如MiG-31和Su-27，後方機場甚至還畫出了Tu-95MS和Tu-160的立體彩繪，試圖誘騙西方的衛星和無人機。烏克蘭也不遑多讓，他們從西方夥伴獲得了主要武器系統的充氣橡膠誘餌，這幾天在社群網路上流傳的一張照片，正是充氣式豹2 A6型主力坦克（Leopard 2A6）。

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/vvP4em7v0m | Author: @bgmilitary Ukraine deploys ‘poor’ inflatable decoys on Leopard 2A6 tank



Pictures have surfaced of an inflatable rubber decoy on a German-made Leopard 2A6 tank. However, it is noticeable that the decoys ar… pic.twitter.com/b18jMzXFxw — Velit.es (@velitesgear) November 1, 2023

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）1日報導，照片拍攝的確切地點和時間不清楚，但根據背景畫面植物和地貌，很可能是在入秋的時候。

令人印象深刻的是，這些誘餌的品質有點抱歉，充氣誘餌的大小並不符合豹2A6型的原始尺寸。即使肉眼可見，也可以看到它明顯比實車還小，一架自殺無人機的操作手，很難將其誤認為真正的坦克。

目前尚不清楚這個充氣誘餌的製造商是誰，但該媒體援引先前報導，捷克共和國是烏克蘭軍隊的充氣誘餌供應來源之一。

不過！捷克製造的誘餌在原始火炮平台的比例，以及顏色細節和每個小細節方面都非常高品質。足以讓俄羅斯無人機操作手感到困惑，捷克的誘餌經常成功「吸引」到俄羅斯的自殺無人機。