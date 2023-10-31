加薩地區衛生部門本週二更新數據，由於以色列持續對加薩地區的攻擊，死亡人數已升至8525人。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）新聞發佈會上表示：「受害者包括3542名兒童和2187名婦女，還有21543人受傷。」他說衛生部已經收到2000人仍然被埋在廢墟下的報告，其中包括1100名兒童。

Innocent sleeping children, says @weeledalzaidy: parents in Gaza say goodbye to their children bombed to death in their beds by the israelis https://t.co/7M4O8rjgw1 — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 29, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）31日報導，庫德拉表示，自10月7日以來，以色列空襲已造成130名醫務人員喪生，25輛救護車被摧毀，他聲稱：「以軍故意瞄準了57家衛生設施，迫使15家醫院和32家診所停止運營，」

🚨🇵🇸 Gaza now VS Gaza BEFORE ISRAELI TERRORISM! pic.twitter.com/6WPoVq6uzx — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 31, 2023

由於燃料供應中斷，該發言人警告說，加薩市的阿爾希法醫院（Al-Shifa hospital）和北加薩的印尼醫院（Indonesian Hospital）的主要發電機將於本週三（11月1日）起停止運作。

自上週末以來，以色列軍隊已擴大了對加薩地區的空中和地面攻擊，自10月7日巴勒斯坦哈馬斯組織發動突襲以來，該地區一直遭受無情的空襲，超過1,538名以色列人在哈瑪斯的襲擊中喪生。

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。