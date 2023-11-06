黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）今天表示，他們旗下一名記者有4名親屬在黎南遭以色列襲擊喪生，記者本身也受了傷。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列後，引發以色列猛攻哈瑪斯控制的加薩（Gaza），以黎邊界地區接著也傳出砲火聲，特別是以色列與有著伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）之間。

黎巴嫩「國家通訊社」報導，旗下記者艾約布（Samir Ayoub）的一名姐妹及其3名子女遇襲罹難，孩子年紀分別為10歲、12歲和14歲。

事發時，這家人有兩車同行，記者的車在前，姐妹與4名子女的車跟隨其後。

艾約布後來現身當地「新電視台」（Al-Jadeed）頻道，身上襯衫血跡斑斑，他描述他是如何將姐妹車內唯一生還的姪女從車裡拉出來。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）譴責這次攻擊是「敵人以色列所犯下令人髮指的罪行」，並表示這些汽車被無人機鎖定。

事發後不久，黎巴嫩真主黨表示，為回應此一「令人髮指的罪行」，他們向以色列北部城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona）發射了多枚「卡幽沙式」（Katyusha）火箭。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121106