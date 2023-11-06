在一份罕見聲明中，美國軍方表示一艘飛彈潛艦已經抵達中東。在拜登政府試著避免以色列與哈瑪斯衝突擴大之際，美軍這項訊息顯然是衝著區域對手所說。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部（US Central Command）今天在社群媒體發文表示，一艘俄亥俄級潛艦（Ohio-Class Submarine）正進入其責任範圍。與聲明一起發布的照片似乎顯示，這艘潛艦位置在埃及首都開羅（Cairo）東北方的蘇伊士運河（Suez Canal）。

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

美軍很少公布其彈道飛彈潛艦和飛彈潛艦艦隊的動向或行動。相反的，由於這些核動力潛艦與洲際彈道飛彈發射井、戰略轟炸機構成美國「核三位一體」（Nuclear Triad）戰力，因此是在近乎完全保密的情況下執行作業。

美軍中央司令部今天的聲明，明顯是給伊朗及其區域代理勢力的訊息。而這艘名稱未公開的潛艦，現加入其它已在當地的美國海軍船艦行列，包括兩艘航空母艦打擊群和一個兩棲待命支隊。

目前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在中東與區域夥伴舉行一連串會議。在旋風行程中，布林肯訪問了土耳其、伊拉克、以色列，約旦河西岸、約旦以及賽普勒斯。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天和以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，除了強調要提供平民保護，並向加薩提供人道援助外，奧斯汀還表示，美國致力於阻止「任何企圖使這場衝突升級的國家或非國家行為者」，這明顯是指伊朗和該國支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）。

伊朗撐腰的幾個組織，時常對在伊拉克和敘利亞的美軍發動一些較低階的攻擊。而美國一再明確表達，規模更大的攻擊將引發重大回應。

奧斯汀這個月表示，在該地區增派部隊的目的是「加強區域嚇阻力、升高對該地區美軍的保護力，並協助保衛以色列」。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）10月23日時說：「我們將盡一切努力，並採取一切必要措施來保護美軍和我們的海外利益。」他說：「再次強調，沒有人願意看到衝突擴大，這是我們的首要目標，但我們也會毫不猶豫地保護我們的部隊。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121106