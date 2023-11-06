哈瑪斯管理的衛生部表示，加薩走廊中部馬加齊難民營（Al-Maghazi）有7棟多層建築在昨晚空襲中夷為平地，造成45人死亡。

法新社報導，納吉馬（Said al-Najma）試圖搬開路上散落的混凝土塊，一邊大聲喊道，「還有活著的嗎？」稍早，以色列整夜進行的轟炸讓建物被夷為廢墟。

納吉馬的鄰居、土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）37歲攝影師阿拉魯爾（Mohammed Alaloul）的家人遇到空襲，包括他的4個小孩、4個兄弟，以及幾個侄女與侄子。

以色列當局表示，哈瑪斯武裝份子10月7日自加薩走廊越境發動史無前例的襲擊，造成1400多人死亡，其中大部分是平民。自此之後，加薩一直持續遭到以色列轟炸。

據哈瑪斯領導的衛生部門表示，以色列的反擊導致超過9700名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是平民。

以色列表示其目標是摧毀哈瑪斯，營救據信是留置在當地的200多名人質。

最近一次襲擊後，納吉馬和其他數十名居民努力清理廢墟，在沾滿血跡的土堆中尋找倖存者，但通常他們發現的只是屍體或殘骸。

納吉馬說：「我們沒有任何東西可供搜索或清理瓦礫，所以有人死去，所能做的就是眼睜睜地看著。」

納吉馬表示：「他們沒有發出任何通知，就將婦女和兒童所在街道夷為平地。」

在瓦礫中搜索有時會有希望的。當一個人被救出時，居民會將他抬到車上，然後送往最近的醫院，但更多時候，瓦礫下的人已經死了，屍體很快被蓋上布。

阿拉魯爾直到早上才抵達空襲現場，他整晚都在報導其他地方發生的戰事，未能在轟炸中返回現場。

阿拉魯爾對法新社表示：「我徹夜未眠。」

「我的表弟打電話給我，說我家在鄰樓遭轟炸時被毀。」

阿拉魯爾說：「這裡沒有人是武裝團體成員，但今天我只剩下妻子與1個兒子。」

「看到別人的孩子死去，我在鏡頭後面哭」，阿拉魯爾說，「今天，換成我失去自己的孩子」。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1121106