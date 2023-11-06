以色列軍方表示，對加薩走廊的地面攻勢已於今天將這塊巴勒斯坦領土一分為二，並且表示對巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）繼續進行重大襲擊。
法新社報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，以軍「已經包圍加薩巿（Gaza City）…現在形成了一個南加薩（south Gaza）和一個北加薩（north Gaza）。」（譯者：何宏儒）1121106
以色列軍方表示，對加薩走廊的地面攻勢已於今天將這塊巴勒斯坦領土一分為二，並且表示對巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）繼續進行重大襲擊。
法新社報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，以軍「已經包圍加薩巿（Gaza City）…現在形成了一個南加薩（south Gaza）和一個北加薩（north Gaza）。」（譯者：何宏儒）1121106
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