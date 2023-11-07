印度準備打造自製版S-400防空系統嗎？

印度已公開承諾，將制定一項名為「庫沙專案」（Project Kusha）的全面國家計畫，以致力開發遠程防空飛彈系統。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）6日報導，負責這項專案的是印度國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）。而部署的先決條件在於，殲滅目標範圍必須達350公里，並要能和彈道飛彈一起對抗匿蹤戰機。

計畫提案，要打造比S-400更強的防空系統。據熟知相關策略的人士說，印度自製大範圍防空系統的組裝將在相對短的時間內完成，初始原型預計於 2028—2029年間完成。而按照估計，專案的綜合財政撥款預計約為25億美元（約805億台幣）。

從圖表分析的數字看來，這款防空系統將模仿S-400防空系統採用的戰略設計，配備射程為150、250和350公里的飛彈。確切地說，現有的9M96飛彈據稱射程為120-135公里、48Н6DM級為250公里，而40Н6型則為380公里。

「紅旗」9B防空系統

有人或許會推測，這可能會成為印度持續採購更多S-400的煙幕彈。印度和俄羅斯2018年敲定，要以54.3億美元（近1,750億台幣），採購5個團的系統，但後來減為兩個師。而俄烏戰爭爆發後，在西方帶頭的制裁下，阻礙了印度持續採購S-400。

雖然印度以自製長程防空系統為幌子，偷偷採購俄S-400防空系統不無可能，但可能性卻很低。首先，規定的交付時間表從 2028 年開始，中間的時間很短，不太可能讓印度防禦系統秘密與S-400整合。其次，這類規模的武器出口傳統上是由克宮公開宣布。最後就是俄方沒有明確的意向顯示，要讓軍備出口的要角在印度打造。分析認為，有鑑於印度的能力和可能的經驗，要靠逆向工程，獨立研製與S-400相當的系統，確實有很大的可能性。

而印度可能採取的做法，包括拆解S-400，如中方1990年代中期所採取的戰略般，在採購S-300系統後，便製造出陸製版「紅旗」-9。這麼做在預定的5年期內是可行的，一旦建成後，印度將獲得擁有專用防空系統的好處。此外，這也為自製防空系統可能的出口鋪路，加強印度的全球軍售實力。