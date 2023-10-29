為期兩天、由烏克蘭支持第3輪和平會談28日在地中海小國馬爾他（Malta）開幕，有60多個國家的代表出席，但莫斯科譴責會議是「公然反俄羅斯事件」，因此並未出席。

據《美國之音》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在由各國國家安全和政策顧問參加的頭一天閉門會談中談話稱，他希望增加對他所提出的10點停戰計劃的支持。他在社群媒體上發表聲明說，66個國家參加會談，證明他的計劃「已逐漸成為全球性」。

烏克蘭總統辦公室負責人葉爾馬克（Andriy Yermak）在社交媒體電報上說，28日的討論很生動，集中在5個重要領域，主要是烏克蘭的領土完整議題。

另外，馬爾他會議也討論核安，確保札波羅熱核電廠的安全，以及如何在冬季降臨時保護烏克蘭的能源基礎設施。會議也討論了俄羅斯封鎖烏克蘭糧食出口所引發的糧食安全議題，以及包括釋放戰俘，歸還被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童等人道議題。

《法新社》在會談開始前看到的名單顯示，建議充當烏克蘭與俄羅斯之間協調人的土耳其也出席了會議。自俄烏戰爭開戰以來，未曾譴責俄羅斯的南非、巴西和印度等金磚集團的成員也與會。歐盟官員說，堅持中立並拒絕批評入侵的中國也未參加會議。

一名歐盟官員28日說，「會議證實對烏克蘭和平方案關鍵因素的廣泛興趣和增加的支持。」官員說，會議在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯和以色列的戰爭背景下還顯示，「恢復公正的和平對烏克蘭以外很重要，這事關尊重國際法的全球訴求。」

不過，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，馬爾他的會談是「公然的反俄羅斯事件」。她說，它們「與尋找和平解決毫不相干。」