隨著以色列和哈瑪斯之間的戰爭愈演愈烈，聯合國人道主義官員今天敦促安理會「不要失去對烏克蘭的關注」，尤其是在嚴冬即將來臨之際。

法新社報導，聯合國人道事務協調主任拉傑辛漢（Ramesh Rajasingham）表示；「雖然國際社會大部分注意力都聚焦於中東的重大問題，但重要的是我們不要忽視其它危機。」

拉傑辛漢在聯合國安理會發表演說時表示，接近俄羅斯入侵烏克蘭2週年，人道問題依然嚴峻，特別是「對平民的無情攻擊」。

他指出：「關鍵基礎設施嚴重受損與破壞，持續嚴重影響民眾獲得電力、暖氣、飲水和電信服務。」

拉傑辛漢代表聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）發言表示，約有1800萬人（占烏克蘭人口40%）需要某種形式的人道援助。

他說：「這場戰爭超過一年半，烏克蘭的人道需求規模龐大。」他指出，今年烏克蘭所需的39億美元資金，缺口約為19億。」

「隨著冬天迫近，氣溫開始降至冰點以下，人道主義需求將會增加。」

拉傑辛漢警告說，居住在俄羅斯軍事控制的頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、盧甘斯克（Lugansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等州約400萬人，基本上無法獲得援助。

他說：「我們非常關注這些地區平民的困境，我們無法充分接觸當地民眾。」

「正如先前所說，根據國際人道法，對那些有需要的平民，各方須再次允許人道救援物資快速與順利通行。」