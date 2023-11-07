中國常駐聯合國副代表戴兵6日在安理會審議時表示，維護艾卜耶地區和平穩定是重中之重。中方希望蘇丹早日停火止戰，恢復與南蘇丹對話，重啟艾卜耶地區政治進程。他強調，政治解決是國際社會的共識，需要蘇丹和南蘇丹共同努力，也需要安理會的關注和支持。一段時間以來，蘇丹局勢動盪給艾卜耶地區政治進程帶來衝擊。

艾卜耶地區面積約1萬平方公里，是蘇丹與南蘇丹之間存在爭議的地區之一。2011年6月，聯合國安理會決定成立聯阿安全部隊，負責監督蘇丹和南蘇丹從艾卜耶地區分別撤出各自部隊。

戴兵說，部族關係是艾卜耶地區長治久安的關鍵所在。中方歡迎南蘇丹政府為緩解族群矛盾所作努力。艾卜耶地區發展資源匱乏，仍是暴力衝突的根源問題之一，當地因爭奪生產數據、生活物資引發的族群暴力時有發生。希望聯合國在艾卜耶地區加大建設和平專案，鼓勵當地各部族落實轉場放牧期會議共識，改善緊張關係，實現和睦共處。

戴兵表示，中方讚賞和支持聯合國、非盟和東非政府間發展組織（伊加特）為艾卜耶地區問題所作努力，呼籲有關方面為聯合邊境核查監督機制提供安全保障。近期，艾卜耶地區返鄉者和流離失所者增多，加劇當地人道危機。中方讚賞聯合國國家工作隊在當地展開人道行動，呼籲國際社會特別是傳統捐助方保持援助力度，避免造成更大的人道危機。

戴兵也表示，中方讚賞聯合國艾卜耶臨時安全部隊（聯阿安全部隊）為維護艾卜耶地區穩定、推動政治進程、化解族群矛盾所發揮的重要作用，並呼籲聯合國秘書處與地區國家加強協調，儘快恢復正常後勤補給，呼籲蘇丹和南蘇丹政府為聯阿安全部隊履職提供便利。