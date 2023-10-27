缺錢買毒起歹念，飛車搶奪婦人手提包 1小時落網。

新北市陳姓婦人昨（26日）晚11時許路經板橋區四維路，突遭機車搶匪從後方奪走手提包，損失3000元、手機、信用卡及身分證件等財物。海山警分局獲報，調閱監視器迅速鎖定38歲柯姓男子涉案，通報鄰近分局攔截圍捕，今天凌晨0時許板橋警分局員警在國泰街發現柯嫌形跡可疑，上前盤查時柯嫌畏罪逃逸，但隨即被捕，身上起獲安非他命。偵訊後，全案搶奪、毒品罪嫌送辦。

警方將柯嫌移送地檢署偵辦。（王揚傑攝）

據了解，陳婦昨晚與友人行走於路旁時，遭柯男騎機車從後方搶走其手提包，柯男得手後往文化路方向逃逸。警方擴大調閱監視器，鎖定柯嫌車輛，立即通報鄰近分局實施攔截圍捕。

板橋分局員警今天凌晨在國泰街發現柯嫌形跡可疑，欲上前盤查，柯嫌即徒步逃逸，員警追捕至館前東路，順利將柯嫌壓制逮捕，並從其身上起獲安非他命1包及吸食器。

稍晚警方帶同柯嫌返回住處，取回陳女手提包。柯嫌坦承因缺錢買毒，故鋌而走險犯案。偵訊後，警方依違反毒品危害防制條例及搶奪罪嫌將柯嫌移送新北地檢偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！