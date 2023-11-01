警方在新店攔截逮捕黃姓、林姓男子，從車內起獲長短BB槍、開山刀及球棒。（警方提供）

攔車砸窗傷人 永和警攔截起獲刀棍、BB槍

新北市22歲謝姓男子上月30日駕車行經永和區中正路，遭1輛黑色轎車攔截，3名男子下車持BB槍及刀棍砸車傷人，謝男逃離現場，待黑車離開才返回並報案。永和警分局獲報後，鎖定黑車車牌，循線在新店區攔獲，從車內起獲長短BB槍、開山刀、球棒等證物，以妨害秩序、毀損、傷害罪嫌送辦。

據了解，謝男向張姓友人借車外出，在永和中正路遭對方攔下，對方發現開車的並非張男，遂動手砸毀車窗並毆打謝男，逼問張男下落，謝男掙脫逃離現場，待對方離開後才返回車上，向警方報案。

警方調閱監視器鎖定車號，循線在新店區攔截到該輛黑色轎車，逮捕21歲黃姓男子、19歲林姓男子，並從車內起獲長短BB槍各1把、開山刀及球棒等證物，隨後循線再逮捕共同前往的19歲王姓男子及2名少年。

事後張姓男子主動向警方說明，稱積欠前女友范姓女友100萬元債務，懷疑是范女教唆他人犯案。警方策動范女到案說明，范女表示曾向黃姓友人抱怨過此事，但對黃男率眾砸車傷人等行為毫不知情。