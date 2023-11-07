台南一名陳姓男子積欠賭債1600萬元，遭人誘騙設局到桃園，上周五（11月3日）在桃園高鐵站旁停車場被不明男子控制行動，一路驅車帶往台南仁德、白河及安南區等地藏匿，陳男家屬前天（5日）焦急報案，台南警方6日發現嫌犯車輛在安平活動，通報啟動攔截圍捕，當場逮捕涉案30歲邱男及25歲陳男並救出被害人，並於車上起獲安非他命，依妨害自由及毒品罪嫌移送偵辦，並循線擴大追查其他共犯及其他不法事證。

據了解，陳男是因為在台南市區某賭場賭博，輸掉1600萬元，3日則因有債主假借要還他錢，他專程北上，未料一腳踩進對方設好的局，遭擄走逼迫償還賭債。陳男遭擄走後被控制行動、失聯，家人5日急著向桃園中壢警分局青埔派出所報案。

警方逮捕涉及這起擄人的2名男子。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府警察局刑警大隊科偵隊獲報後，立即與桃園市中壢分局共組專案小組展開追緝，掌握陳男一路被帶往南部，頻繁換地點藏匿，6日下午1點多發現犯嫌車輛正好在安平地區活動，旋即通報啟動攔截圍捕。

第四分局結合線上警力攔截，不到30分鐘便由華平及育平派出所線上員警在慶平路與永華六街口發現攔查該車輛，並順利將陳姓被害人救出，當場逮捕涉案2名男子，並於車上起獲二級毒品安非他命2小包1.37公克、吸食器及K盤等違禁品。

據了解，陳姓被害人遭擄走，是因為積欠一筆1600萬元賭債，由於陳男輸錢後就不告而別，也不出面處理，遭人設局擄走逼還債，至於背後是否涉及其他糾紛尚待進一步釐清，警方除將涉案邱姓及陳姓犯嫌詢後依妨害自由及毒品罪嫌移送偵辦，也持續追查有無其他共犯，並循線擴大追查其他不法事證。

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