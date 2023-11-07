為便利納稅義務人運用網際網路申報印花稅，新北市政府稅捐稽徵處表示，自2023年10月1日起，納稅義務人本人得免申請帳號，直接使用自然人憑證等電子憑證報繳印花稅。另已申辦之網路帳號可跨區全國適用，自行申報後即可開立印花稅繳款書，以網路代替馬路，輕鬆又便利。

稅捐處表示，為便利納稅義務人運用網際網路申報印花稅，開放使用內政部核發之自然人憑證、經濟部核發之工商憑證、已申辦「健保卡網路服務註冊」之健保卡及行動自然人憑證等，直接登入地方稅網路申報系統即可開立繳款書，免再申請帳號，若已申辦印花稅網路帳號，則可跨區全國適用。

稅捐處說明，應稅憑證於書立後交付或使用時繳納印花稅，如採用實貼印花稅票，除貼花及銷花程序不便外，銷花不符規定又會面臨裁罰，如運用地方稅網路申報作業系統，除可線上開立繳款書外，還可使用晶片金融卡、信用卡、活期(儲蓄)存款帳戶於線上查繳稅系統繳納印花稅，在家即可輕鬆報繳印花稅，請納稅義務人多加利用。