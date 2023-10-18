南韓軍工產業蓬勃發展，美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文表示，南韓力拚成為全球第4大武器供應商，而不是嚴重依賴美國，而目前先進武器所需的感測器和晶片，都可在南韓三星、SK海力士和LG等電子企業所生產的設備和零組件中找到。

高燦鳴說，南韓的高階技術包括記憶體晶片、顯示器和智慧型手機，雖然看起來與武器業務不相關，但這些產品卻是南韓進入國防頂尖行列的關鍵，從無人機、飛彈等去因應國際軍事衝突。

文章提到，南韓從自給自足和囤貨，轉變成全球武器出口國，以去年東歐戰爭為例，南韓武器銷售大幅增加1倍，現代企業、韓華防務系統公司與波蘭達成價值58億美元的坦克及榴彈砲銷售協議；此外，去年的烏俄戰爭，南韓也運送數千枚砲彈到美國，以補充美國軍火庫，而不是直接運往烏克蘭，以避免選邊站的情況。

斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，2018年至2022年，南韓在全球主要武器出口中排名第9名，與前5年相比成長74%，位居全球成長最快之列，如果南韓要實現全球第4武器供應商的目標，需要超越英國、義大利、德國以及大陸。高燦鳴說，這對南韓是一項艱鉅的任務，需要更加依賴技術實力。

韓媒《BusinessKorea》先前分析南韓軍工產業的優勢，相較美歐等軍事強國可說是「物美價廉」，不僅價格較便宜，交貨速度也比其他國家快，因此成功吸引波蘭、阿拉伯聯合大公國等國家下單。