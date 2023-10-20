俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）19日訪問平壤，與北韓領導人金正恩及外長崔善姬會面。南韓外交部官員今天表示，俄國意圖藉此掩蓋違反聯合國安理會決議的俄朝合作。

韓聯社報導，這名外交部官員今天就拉夫羅夫與崔善姬會談後發表的言論做以上表示，並指出問題本質在於北韓發展核武與飛彈，俄羅斯應立即停止與造成安保威脅、違反安理會決議的北韓進行違法軍事合作。

官員也強調，南韓政府為促成北韓非核化，依舊對不帶任何前提的對話保持開放態度。

據外媒報導，拉夫羅夫19日與崔善姬會面時，稱俄羅斯與北韓的雙邊關係「已經從質量上達到新的戰略水準」，他也稱讚北韓對俄羅斯在烏克蘭持續進行的戰爭「堅定不移而且堅守原則地支持」。

此外，他也公開譴責美國、日本與南韓強化軍事活動等行為，對俄羅斯及北韓形成嚴重隱患。

南韓外交專家指出，俄羅斯可能意圖藉此正當化他們在外交上支持北韓開發戰略武器的立場；俄朝將在11月於平壤舉行經濟共同委員會會議，可能在會中進一步商議對北韓提供能源支援及其他物資交換等經濟合作方案。（編輯：周永捷）1121020