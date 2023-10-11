睽違9年國慶焰火今年重返台中，原先預計昨（10日）晚間8時在中央公園施放，現場卻狀況連連，甚至發生表演團體滅火器樂團趕場險些不得其門而入的狀況。樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，當時距離上台只剩20分鐘，藝人車道被民眾佔據，請求警方協助竟反遭怒嗆「大家都在看煙火，誰理你們？」。不過警方也還原現場狀況，指出「本次活動並無規劃藝人專用車道」，而工作人員入口應該是在另一街口，樂團進入的地點已經超過正確入口處約500公尺遠，因此才會產生誤會。

台中市警局第二分局表示，活動工作人員原本應自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入會場，但藝人保母車於20時14分在凱旋路與敦化路口管制點被第二分局員警攔下，車中人員表明為活動表演藝人，要求警方協助開道，但當時焰火正在施放中，週邊路燈等照明光源全數關閉，該路口以南至凱旋七街區間，約有數千位民眾聚集於凱旋路上觀賞焰火，並持手機攝錄，若強行開道，必有安全疑慮。

因此現場員警表示：「現在民眾都在看煙火，就算開道也沒有人會理我們」。基於現場安全考量，員警主動建議自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入，楊大正等人搭乘的保母車立刻配合折返，於20時16分駛向凱旋路與僑大八街口的漢翔公司側門，進入表演會場。

警方強調，至於藝人所稱「遭警怒回」一節，應係因焰火施放期間周遭環境聲響較大，員警爰提高對話聲量，致造成誤解。

第二分局強調，「本次活動並無規劃藝人專用車道」，活動期間湧入大量人車，相關管制措施皆以現場人員安全及活動順利進行為優先考量，造成民眾不便或感受不佳之處，本分局深感遺憾並表示抱歉。

市長盧秀燕則表示，兩邊可能有誤會，但她對兩方都表示感謝，滅火器樂團希望準時上台演出，是有職業道德、有責任的藝人；而對於警察來說，藝人們確實是走錯路，走到開放一般民眾看煙火、車輛管制的地方，若開道恐引起民眾反感，也顯示警察同仁確實執行交通現場管制。

盧秀燕認為，兩邊都很有責任感，都希望辦好活動，相信彼此都能理解，對此她十分感謝，也對滅火器樂團表示歉意，願意做東歡迎他們來吃台中美食，讓雙方坐下來彼此取得諒解。