台灣22縣市各有特色，一名網友在批踢踢好奇詢問「台灣哪個城市最宜居？」引起許多討論，多數網友認為是雙北，「捷運發達，醫院、學校、工作機會多」，也有網友直言房價騙不了人，「看哪座城市房價最高不就知道了」。不過也有網友認為雙北潮濕、天氣差，點名台中最棒，除了空氣品質稍差以外「真的沒得嫌」。

一名網友在批踢踢發文表示，一個城市最宜居的評比，除了空氣品質、交通之外，還有物價、房價、就醫、就學及購物便利性等，他好奇詢問「各位覺得台灣哪個城市最宜居？」

話題一出掀起熱烈討論，不少網友點名雙北，「捷運發達，出門不用騎車或開車，醫院、學校、工作機會也都最多」、「不考慮房價就台北」、「當然是台北」、「看看全台有錢人、名人都住哪裡。」

也有網友持不同意見，「雙北哪裡宜居？東北季風下來就陰雨天了，難怪北部人那麼厭世，陰雨又社畜」、「反正不是台北，陰冷潮濕」。

另外有部分網友大推台中「真的要選就台中吧，除了空氣品質稍差以外，真的沒得嫌了」、「除了8＋9多了一點之外，台中最棒」、「台中啊！聽說天天出太陽」。也有人直言看房價最準，「房價騙不了人」、「房價最貴的最宜居」、「看哪座城市房價最高不就知道了，砸大錢買房時身體絕對是誠實的。」