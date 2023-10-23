今年的蛇特別多？台中市議員張玉嬿、黃守達等人23日在議會質詢指出，台中市太平山區近日陸續有民眾發現蛇出沒，有人1周內就看到多達12尾，其中不乏眼鏡蛇、雨傘節等毒蛇，還有人多次見到宗教人士違法放生，因蒐證困難、難以杜絕，呼籲市府應從源頭管理，加強民眾觀念以「護生取代放生」。

台中市副市長王育敏表示，任意放生的行為不但影響民眾居住安全，也不是照顧野生動物福利，應該被改善制止，市府將與部分宗教團體溝通，以護生代替放生，才是保護生態的本質。

張玉嬿表示，她最近接獲住在太平山區的民眾陳情，指近5年來陸續發現山區出現許多來路不明的蛇類，其中又以今年數量最多，以上個月來說，就有人在住家附近連續1周陸續見到12尾蛇，其中有白色蟒蛇、龜殼花等，許多更像是外來種。

張玉嬿說，山區的蛇多到讓居民害怕，許多民眾嚇得晚上上廁所還要拿手電筒，就怕不小心驚動蛇，居民認為是蓄意放生惹的禍；但其實，台中市2012年就開始實施《放生保育自治條例》，卻因取證困難，至今實際檢舉成案者僅3件、開罰6萬，市府應在山區廣設嚴禁放生公告牌，並加強源頭管理。

民政局長吳世瑋表示，已函請區公所加強對寺廟、宗教團體宣導，並提醒宗教團體若要放生必須在15天前提出申請。王育敏則強調，將請農業局、消防局等單位協助，若民眾發現蛇出沒，將請市府委外捕蜂捉蛇的廠商立即協助處理。