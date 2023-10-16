民進黨總統參選人賴清德14日提到中捷藍線規畫被台中市長盧秀燕改到路線「有力人士他家附近」。國民黨團今召開記者會，還原台中捷運藍線最初路線設計，始於胡志強擔任台中市長任內核定，但民進黨市長林佳龍卻更改路線「截直取彎」，將路線繞入重劃區中，增加更多土地徵收費用。盧秀燕上任後，再改回原訂路線，報交通部審查通過後，已經過168天，還等著行政院核准。是誰卡中捷藍線？就是民進黨政府與林佳龍。

首席副書記長李德維表示，民進黨再鴨霸，也不該阻止台中捷運藍線的建設，身為副總統、民進黨主席、總統參選人的賴清德說，「中捷路線繞到有力人士家附近」，請問這位有力人士是誰？捷運建設下去，難道只給有力人士搭乘？難道以為拋出「有力人士」，就可以阻攔中捷藍線核定？

李德維指出，交通部長王國材早上打臉賴清德，王國材否認有卡中捷，也沒有為有力人士遷站，設站不是轉程才調整，而是林佳龍改變相關路線。他要「敬告」賴清德，為了台中市民整體利益考量，請盡快催促行政院核定台中捷運藍線相關計畫，別為了個人政治目的，阻礙台中交通。

副書記長吳怡玎表示，賴清德副總統為了選舉，謊話連篇，說是盧秀燕改路線，其實是盧秀燕將「截直取彎」的路線，導回到更優質的路線。賴清德說盧秀燕改的是行政院核定計畫，但行政院從未核定過，反而是行政院現在硬要核定林佳龍版本，不核定盧秀燕版本，誰在卡誰？為了哪一位有力人士，一定要「截直取彎」？ 就是林佳龍。

國民黨立委林為洲強調，若以高雄捷運黃線與台中捷運藍線在審查時間與建設經費上比較，高雄黃線在2021年9月29日，由交通部函轉行政院審議，僅83天國發會審查通過。反觀台中藍線，在2023年4月18日由交通部函轉行政院審議，已經過了168天沒有下文。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲提出三個疑問請教賴清德副總統，第一、林佳龍把筆直的台灣大道截直取彎，設置一個人煙罕至的南勢坑站，沙鹿站也沒有共轉，請問要圖利誰？第二、盧秀燕市長改回台灣大道線，已獲交通部核定，就等行政院准許。賴清德意思要完全推翻、打臉交通部嗎？第三、藍線何時核定？台中人都在等。如果賴清德要重新「截直取彎」，就請你大方地跟台中市民說明，不要用政治語言、政治口水影射打壓。