桃園中壢警方運用內政部警政署刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，逮獲正在超商提款的28歲郭姓車手。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局加強打詐，興國派出所運用刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，有員警恰巧就在超商內，碰到正在操作ATM取款的28歲郭姓詐騙集團車手，當場將人活逮移送法辦。

興國派出所所長蕭尉哲運用內政部警政署刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時，強化轄內易遭車手提領的地點加強巡邏，16日中午，在興國路1家超商內，發現一名正在提款形跡可疑的郭姓男子，隨即上前盤查，沒想到他心虛想逃跑，員警瞬間將人壓制在地，他才乖乖就逮。警方現場除了扣得詐欺贓款15萬餘元，還扣得作案用的手機及提款卡等證物，全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方呼籲民眾，經調查該詐欺集團是撥打電話，利用「信用卡被盜刷」、「網路購物設定錯誤」、「電商平台帳戶異常」等詐欺話術欺騙被害人，民眾若有接獲類似電話，請盡速向派出所報案，若接獲可疑來電，也可撥打165專線諮詢。