日本神奈川縣警方21日以強盜未遂罪嫌，逮捕住在橫濱市南區的44歲男子，理由是涉嫌在20日晚間持空氣槍意圖行搶台灣遊客。

日本「神奈川新聞」昨天報導，警方表示，此案是接獲目擊路人通報得知，遇搶的41歲台灣男性遊客並未受傷。

產經新聞昨天報導，犯嫌是44歲的五十嵐彥。警方表示，犯嫌20日晚間8時50分左右，在橫濱市西區的橫濱站西口計程車招呼站附近人行道上，涉嫌持空氣槍意圖搶奪41歲台灣男遊客的財物，台灣男遊客順利脫逃未受傷。