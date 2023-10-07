高雄市六龜區今（7日）凌晨發生一起死亡車禍，33歲葉姓男子駕駛小貨車搭載57歲劉姓友人行經台27線3.1K時，疑似自撞山壁，劉男當場被拋飛車外、葉男則受困車內，雙雙送醫不治；經抽血檢測，2人均有酒精反應，詳細事故原因仍待調查釐清。而沿線監視器也拍下車輛路過的最後身影。

警方表示，今（7日）凌晨0時05分，葉姓男子駕駛自小客貨搭載劉男友人，行經台27線3.1K時疑似天雨路滑自撞山壁，強力撞擊之下，劉男當場被拋摔於車外，而葉男則受困於車上受傷，車體嚴重損壞，2人均意識不清。葉男經119救護車送往義大醫院救護，劉男由119救護車送旗山醫院救護，2人搶救後仍傷重不治。

初步調查，2人都是寶來地區居民，經抽血檢測都有酒精反應，葉男酒測值1.087mg/l、劉男1.134mg/l，初判2人是在酒後開車上路，才釀成意外，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

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