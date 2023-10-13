女子出門上班失聯急報警協尋 結果真相卻令人噴飯！

高雄市大社區日前發生一起離譜失蹤案件。27歲潘姓女子上午騎腳踏車出門上班，不料家屬中午接到公司通知潘女沒去上班，母親情急之下向警方報案請求協尋，經過警方一番努力搜尋，最後在鳳山區旅館內尋獲潘女，原來潘女偷偷與男友外出幽會，讓家屬虛驚一場。

警方表示，國慶日當天中午12時，神情慌張的莊姓婦人步入仁武分局大社分駐所求助，表示女兒（潘女）早上出門上班後，中午卻接到公司通知女兒未去上班且手機關機，擔心女兒安危，請求警方協助尋找。

警方經確認潘女穿著特徵後，立即前往潘女搭乘公車處尋找，經調閱監視器發現，潘女有搭上往公司方向的公車，大社所副所長邱集田及警員周誌宸推測潘女下車後，可能直接前往他處，於是沿路詢問附近店家是否看見潘女身影，最後發現潘女與一名男性在早餐店用餐後一起離開。

經警方鍥而不捨尋找，終於在距離大社區約17公里處的鳳山區旅店內發現潘女；潘女表示，因為當天生日，但不敢告知母親要向公司請假與男性友人出門慶生，才會關手機失聯。

警方立即協助載送潘女返回派出所與母親團聚，莊女見到女兒平安歸來，頻頻向警方感謝，稱讚警方用心又有效率的辦案。