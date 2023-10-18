大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派女星代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，近日孫儷在微博上分享女兒開始看她的經典作品《後宮甄嬛傳》，母女對話讓許多網友笑翻。

孫儷今（18）日在微博發出女兒小花追劇的照片，小花坐在床上，電腦架在史努比玩偶上，似乎正專心的看著，孫儷配文「入了甄嬛的坑」同時分享母女對話，女兒小花誇《後宮甄嬛傳》好好看，孫儷表示認同，接著小花卻說：「媽媽，妳在裡面怎麼那麼溫柔？」，接著又補充：「妳平時是刀子嘴豆腐心，可是在戲裡妳是豆腐嘴豆腐心」，兩句話讓孫儷不知道該如何回應。

孫儷女兒開始看《後宮甄嬛傳》。（圖／微博）

貼文引來13萬網友關注，許多網友注意到小花目前看《後宮甄嬛傳》進度到中甄嬛與皇帝剛相遇的劇情，紛紛表示：「因為媽媽現在還不是鈕鈷祿甄嬛呀」、「沒事兒寶寶，你再往後看幾集就會改變看法的」、「妹妹還沒看到熹貴妃回宮吧，回宮後妹妹會看到不一樣的媽媽」、「到後期就是刀子心刀子嘴了小妹妹」、「那是還沒看到屠龍環節」、「哈哈哈一時不知道這是誇還是啥」。

孫儷近年除了拍戲就是陪一對兒女長大，社群平台時常分享生活與作品，篤信佛教的她不時會分享自己的手抄心經，而她為了兒女也嘗試編列童書，相當多才多藝。