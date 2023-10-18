周杰倫日前在上海舉辦4場「嘉年華」世界巡演，吸引大批粉絲朝聖。（摘自周杰倫IG

黃曉明現身周杰倫上海場演唱會，2人開心對唱。（杰威爾提供）

天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會日前在上海體育場連唱4場，共吸引逾18萬粉絲到場朝聖。周董在上海最終場邀來黃曉明擔任嘉賓、驚喜獻聲，周董當晚在唱夯曲〈龍拳〉前，一同在台上的好友劉畊宏邀請坐在台下的黃曉明一起隨著動感音樂、賣力熱跳，架式十足，引起全場粉絲陣陣尖叫。

周董開心與黃曉明打招呼、暢聊，更主動問黃曉明想聽什麼歌曲？黃曉明馬上點唱熱門歌曲〈明明就〉，解釋說：「我其實特別喜歡杰倫的一首歌，小時候家人都叫我『明明』，因為明明就是我，所以我要唱〈明明就〉。」隨後拿著麥克風與周董帥氣對唱，大展溫柔磁性嗓音；黃曉明過去曾唱過多首影視主題曲，也推出過個人專輯，享受歌唱時光。

周董演唱會上的點歌環節向來深受歌迷喜愛，有許多粉絲藉此向周董告白熱愛他多年的心情，上海場的粉絲熱情點歌〈倒帶〉、〈蝸牛〉等歌曲，還有媽媽粉絲點歌〈聽媽媽的話〉獻給她的女兒，與家人感情深厚的周董一聽聞後，透露母親葉惠美這幾天都在台下欣賞演唱會，周董感動說：「孝順是最重要的，我媽媽也有來看演唱會，媽媽連續看了好幾場。」他好友吳尊、方文山等人親自到場力挺，還一起大跳〈本草綱目〉健身操，大展好友誼。