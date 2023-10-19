2023台東跨年晚會獲得全台MVP，網友一面狂讚「頂炸天」！今年台東縣政府續以「東漂去旅行」為主題舉辦2024跨年演唱會，今公布首波卡司，邀請台東女婿張震嶽Ayal Komod、嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA及小春Kenzy，12月31日晚間7點於台東市海濱公園盛大開唱。
台東縣政府也提醒歌迷們快手刀預訂飯店與車票，利用長達3天的跨年連假，規畫來場「東漂小旅行」，相關跨年資訊請關注「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁。
2023台東跨年晚會獲得全台MVP，網友一面狂讚「頂炸天」！今年台東縣政府續以「東漂去旅行」為主題舉辦2024跨年演唱會，今公布首波卡司，邀請台東女婿張震嶽Ayal Komod、嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA及小春Kenzy，12月31日晚間7點於台東市海濱公園盛大開唱。
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