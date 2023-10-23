21:19台東近海規模4.8地震。（氣象署）
21:19台東近海規模4.8地震。（氣象署）

中央氣象署地震報告指出，今（23）日21:19發生芮氏規模4.8地震，震央在台東縣政府東北方31.2公里，位於台東縣近海，地震深度19.4公里。各地最大震度台東4級，花蓮3級，高雄、嘉義、雲林、台南、彰化2級，屏東、南投、台中1級。

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