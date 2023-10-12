20：16高雄規模4.9極淺層地震 最大震度4級 20:212023/10/12 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20：16發生有感地震。（示意圖／shutterstock，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象署公布地震報告。（翻攝自氣象署） 根據氣象署地震報告，今（12）日晚間20時16分左右，高雄市美濃區發生規模4.9地震，深度15.1公里，震央為高雄市政府東北方42.5公里，各地最大震度高雄市、屏東縣4級，台南、嘉義、雲林3級，台東、彰化2級，花蓮、南投、台中1級。 18：36 花蓮規模5.8地震「全台有感」 最大震度5弱 花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃 花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹女友劈腿3男「車震裸照全都有」 綠帽男怒製63頁PPT崩潰爆料 13:152023/10/09 社會 阿富汗強震死亡人數激增 傳至少達2053人 18:502023/10/08 國際 日本八丈島現60公分海嘯 船隻翻覆 12:062023/10/09 國際 新北濕地藝術季周末登場 板橋新月橋下開幕邀民耍文青 16:052023/10/11 寶島 新北增5例登革熱 泰山個案曾至義學坑步道運動 14:322023/10/10 生活 全台最頂規！信義新天地周年慶下周開打 目標挑戰63億元 23:312023/10/11 財經 週末強震釀逾2000死 規模6.3地震再襲阿富汗西部 10:282023/10/11 國際 會見日華懇訪團 侯友宜：台灣安全、日本安心 11:272023/10/09 政治 阿富汗西部發生規模6.3強震！已釀15死78傷 深度僅14公里 23:362023/10/07 國際 馬來西亞前首相：西方與媒體漠視巴勒斯坦 致衝突難解 15:102023/10/10 國際 花蓮規模5.8地震全台有感 台南人：搖好久 19:202023/10/11 生活 花蓮規模5.8地震 雲林明顯晃了一下 19:282023/10/11 生活 拉丁美洲4友邦參訪新北災變中心 進行防救災經驗交流 19:202023/10/12 社會 中東地區硝煙又起 王毅：中美要發揮應有作用 12:302023/10/10 兩岸 「管住不管商」點燃商用不動產戰火！法人追捧夢幻商辦地標「國家企業廣場」 09:402023/10/12 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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