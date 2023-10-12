氣象署公布地震報告。（翻攝自氣象署）
氣象署公布地震報告。（翻攝自氣象署）

根據氣象署地震報告，今（12）日晚間20時16分左右，高雄市美濃區發生規模4.9地震，深度15.1公里，震央為高雄市政府東北方42.5公里，各地最大震度高雄市、屏東縣4級，台南、嘉義、雲林3級，台東、彰化2級，花蓮、南投、台中1級。

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