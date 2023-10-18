竹北又見天坑！ 建案工地才出事 深夜再傳地基流失 00:062023/10/18 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北市新業建設建案工地又現洞坑，採取灌漿補強措施。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市「新業建設」建案工地日前發生瓦斯和自來水外洩事件，肇因是排水沖破排水溝底溝，縣府勒令停工後進行搶險，17日晚上10時許，在路邊工地旁的工務所發現下陷，長約2公尺寬約1公尺的坑洞。 工務處代理處長陳盈州表示，他接獲通報後趕至現場，初步研判是跟15日底溝破裂一樣，砂土持續性流到工地內，造成地基流失，馬上先採取灌漿補強措施，18日將請專業技師會勘。 #新業建設 #坑洞 #建案工地 #勒令停工 #竹北市 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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