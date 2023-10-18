新竹縣竹北市「新業建設」建案工地日前發生瓦斯和自來水外洩事件，肇因是排水沖破排水溝底溝，縣府勒令停工後進行搶險，17日晚上10時許，在路邊工地旁的工務所發現下陷，長約2公尺寬約1公尺的坑洞。

工務處代理處長陳盈州表示，他接獲通報後趕至現場，初步研判是跟15日底溝破裂一樣，砂土持續性流到工地內，造成地基流失，馬上先採取灌漿補強措施，18日將請專業技師會勘。