今天第4震！22：04花蓮外海規模4.8地震 宜花、中部有感 22:072023/10/14 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 14日22:04，花蓮外海發生規模4.8地震，推估為下午三連震之餘震。(圖／氣象署) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(14日)22:04，花蓮外海再度發生規模4.8地震，震央位在花蓮縣政府東方66.9公里處，深度18.8公里。最大震度花蓮鹽寮2級；宜蘭、花蓮、台東長濱、南投、彰化、雲林1級。 這起地震也是今天第4起有感地震，推估為下午一系列地震之餘震。 鄭恩地高音飆唱A-Lin夯曲 今年2度攻台被粉絲警告這件事 花蓮規模5.8地震全台有感 台南人：搖好久 18：36 花蓮規模5.8地震「全台有感」 最大震度5弱 #地震 #地牛翻身 #花蓮 #外海 也許您會感興趣 推薦閱讀 菲律賓規模5.2地震 首都馬尼拉有感 12:262023/10/13 國際 花蓮規模5.8地震 雲林明顯晃了一下 19:282023/10/11 生活 新北濕地藝術季周末登場 板橋新月橋下開幕邀民耍文青 16:052023/10/11 寶島 花蓮規模5.8地震 新北明顯搖晃 19:032023/10/11 生活 週末強震釀逾2000死 規模6.3地震再襲阿富汗西部 10:282023/10/11 國際 花蓮規模5.8極淺層地震！氣象署：3天內恐有規模5.5餘震 19:442023/10/11 生活 國小畢旅「花蓮3天2夜」比去年貴20％ 網見行程全讚翻 10:262023/10/14 生活 新北濕地藝術季 即起新月橋下展出1個月 21:122023/10/14 寶島 高雄美濃地震台南震度2級 網驚：難怪螢幕一直晃 21:282023/10/12 生活 「管住不管商」點燃商用不動產戰火！法人追捧夢幻商辦地標「國家企業廣場」 09:402023/10/12 財經 全台最頂規！信義新天地周年慶下周開打 目標挑戰63億元 23:312023/10/11 財經 台北境外閒置土地價值上億卻荒廢 財政局承諾配合都更 14:252023/10/14 生活 以巴衝突 日本航空自衛隊3架運輸機啟程待命撤僑 16:362023/10/14 國際 極淺層3連震狂搖 氣象署：3天內恐有規模4以上餘震 16:462023/10/14 生活 平均地權改變市場動脈！商用不動產變身當紅炸子雞 全新A辦最稀缺 最佳入手時機就是現在 09:352023/10/12 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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