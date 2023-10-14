今(14日)22:04，花蓮外海再度發生規模4.8地震，震央位在花蓮縣政府東方66.9公里處，深度18.8公里。最大震度花蓮鹽寮2級；宜蘭、花蓮、台東長濱、南投、彰化、雲林1級。

這起地震也是今天第4起有感地震，推估為下午一系列地震之餘震。

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花蓮規模5.8地震全台有感 台南人：搖好久
18：36 花蓮規模5.8地震「全台有感」 最大震度5弱
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