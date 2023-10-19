新光三越台北信義新天地周年慶首四日超過10萬組優惠主打「保證最低價」。（吳松翰攝）

新光三越台北信義新天地周年慶今（19日）登場，A4、A8、A9、A11四家店持續導入新品牌、新概念專區，年度總計超過3500坪的空間改造，相當於6個樓層，其中A11 4F改造成「潮流機能運動專區」，獨家引進HOKA全台首間品牌專門店、亞瑟士ASICS、Mizuno、Reebok等品牌全新概念店；A8 1F、2F打造全台獨有「時尚輕奢殿堂」，擁有全台最齊全的輕奢品牌與頂奢香氛陣容，及完整飾品珠寶專區、指標設計師女裝齊聚；A9持續升級「時髦高球俱樂部」，共達50家高爾夫品牌，一次逛足；A4則持續導入高端精品。

新光三越總經理吳昕陽（中）今（19日）為台北信義新天地周年慶打氣。（吳松翰攝）

新光三越台北信義新天地周年慶加碼獨家skm points五星點數豪禮，並獨家推出五星級飯店住宿、寵物美容旅館等千項獎項，其中獨家加碼抽日韓郵輪行，及一人中獎兩人同遊韓國+釜山賞櫻行程等。預估今（19日）首日四家店業績達12.5億元、來客量共25萬人。

民眾黃小姐今（19日）至新光三越台北信義新天地排隊入館，搶購雅詩蘭黛特惠組。（吳奕萱攝）

今（19日）上午排隊入館的人潮中，有位「長腿辣妹」黃小姐於10:45到現場排隊，搶購雅詩蘭黛周年慶特惠組，黃小姐表示自己向來就是雅詩蘭黛的主顧客，每年周年慶都會到場，今天則一次買了3萬多元。

百貨獨家CHANEL「31 LE ROUGE康朋街31號脣膏」，推薦價5220元。（吳奕萱攝）

新光三越台北信義新天地周年慶主打首四日超過10萬組優惠「保證最低價」，化妝品共推出百萬優惠組迎戰，速效精華也一次下殺最低6折起，再搭配化妝品單筆滿2000元送2000點。精品彩妝包括Valentino Beauty、TOM FORD BEAUTY、CHANEL、Hermès Beauty、Dior、YSL、GIORGIO ARMANI等超過10家精品彩妝品牌，推薦Valentino Beauty明星商品氣墊粉餅，月賣超過1000個，周年慶特推「高訂光感氣墊粉餅」，另百貨獨家CHANEL全新「31 LE ROUGE康朋街31號脣膏」也於期間販售，售價5200元。