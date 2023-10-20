禮客Outlet董事長溫筱鴻專研時尚多年，對於流行趨勢很有一套見解，看準高齡化世代來臨，引進不少讓中高齡消費者滿意的服務及商品。（吳松翰攝）

禮客Outlet內湖1館1F引進義大利風格女裝品牌LINDARICO，成全台首間Outlet店鋪，現秋冬毛衣、皮草外套等2折起。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet內湖2館5F攜手台灣大學首創「雷文虎克精準健康診所」，提供質譜儀精密檢驗等預防性醫學檢測。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet的「漾客日式料理」走質感路線，海鮮新鮮外也不時推優惠吸客，像是幾歲就送幾隻蝦活動等。（吳松翰攝）

禮客Outlet周年慶20日至11月6日開跑，最高回饋率超過20％，首次祭出內湖店消費5000送800，公館店3000送600好康，同時首度推出將原18天優惠抵用券可延至周慶後使用，搭配點數3倍送回饋與單筆消費1千元有機會抽iPhone15、 Apple Watch等好禮，預期周年慶檔期業績將成長7.5％、全年度成長10％。

搶攻壯世代商機，禮客Outlet打造小而美一站式購足的「時尚與居家風格衣櫃」，時尚CEO禮客董事長溫筱鴻引進義大利風格女裝LINDARICO，成為該牌在全台開設的首間Outlet店鋪，同時延攬享媛藝術珠寶推出珠寶藝術家李媛系列作品，不少新櫃也嶄新亮相。亮點包括內湖二館一樓的Hama Boutique，20日、21日兩天，不只商品下殺2折起，買2件再9折、消費滿1萬現抵500，相當划算。

亮點二包括內湖2館5樓攜手台灣大學首創「雷文虎克精準健康診所」，標榜有獨家質譜儀精密檢驗，心血管風險、血液重金屬、腸道環境、排毒功能等，提供預防性醫學精準檢測、個人化的精準健康服務，是百貨商場首見的形式。亮點三則是禮客內湖1館5樓將化身Live House、素人T台風格穿搭走秀等穿搭風格場域等多功能展演廳，打造以消費者為主的互動行銷場域。

禮客周年慶期間除了滿千送百好康，也打造最強回饋陣容，內湖店當日累計消費滿10000元送漾客鮮蝦拼盤餐券、15000送350，20000送500元十足折抵購物金，30000送德國雙人牌平底鍋24cm＋鏟子廚房用品、50000送真空管藍牙音響。公館店消費當日累積達6000、10000、15000、20000、30000指定門檻分別可兌換抗UV晴雨傘、200、350、500元十足折抵購物現金、德國雙人牌平底鍋24cm＋鏟子廚房用品，買越多省越多。

目前禮客會員數55萬人，年度新客約4成，在數位APP會員加重著力點，強化會員黏著度，從各方面活動蒐集顧客標籤、分眾、消費行為等，並以關連度高的客群推送訊息，強化會員認同感，預期周年慶檔期業績將成長7.5％、全年度成長10％。