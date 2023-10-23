ITF台北國際旅展將於11月3日起至6日、一連四天在南港展覽館一館舉行登場，雲朗觀光集團於10月25日起至11月7日提前推出線上旅展，雲品溫泉酒店首次推出「尊榮湖景客房」住宿券，每張優惠18,000元，可享日月潭湖景風光並品嘗丹彤自助餐廳的美食佳餚，還能享用雲水行政酒廊頂級服務；每年熱賣的「雲品經典山景住宿券」維持每張9,999元，雲朗「聯合住宿／通用券」維持每張2,200元的特惠，購券後於明年一月底前入住雲品，選擇加價升等房型，可享有加贈紅酒1瓶或調酒2杯的禮遇，雲朗聯合住宿／通用券亦可享升等禮遇，線上旅展亦加碼推出「早鳥下單抽」抽獎活動，10月底前購券將有機會抽得「雲品平日經典山景住宿券」一張。

雲朗觀光旗下飯店倡導國人玩在地、重生態，集團長期關注永續議題，這幾年更落實許多節能減碳的具體措施，如不提供一次性備品和瓶裝水、增設廚餘機、提升在地食材比例與食農教育的落實、飯店內餐廳為溯源餐廳、定期舉辦淨潭與推動潭區環保杯的使用、SDGS課程推廣等。而硬體部份不僅中水回收再利用、能源效率提升設備、汙泥防治設備、中央監控節能設備等都已持續完備，雲品溫泉酒店還成為全台第一家得到CU-GSTC「全球永續旅遊認證」的五星級酒店。同時君品、雲品二飯店也於今年取得ISO50001能源管理系統認證，為鼓勵國人重新認識台灣，發現國內旅遊的美好與便利，特別於今年台北旅展推出多款商品，供消費者選購。

雲品溫泉酒店日月潭此次以4.4折起的優惠推出三種房型住宿券，供旅客造訪充滿綠意與生態多樣性的日月潭地區，今年首推的「雲品平日尊榮湖景客房住宿券」每張18,000元，可享雙人平日入住尊榮湖景客房一晚，獨覽日月潭湖光山色，並於丹彤自助餐廳享用當日晚餐及翌日早餐各2客，且入住期間免費使用雲水行政酒廊禮遇。如想要享受更奢華尊榮的房型，「雲品平日豪華湖景套房住宿券」便是不二選擇，旅展優惠價每張28,888元，同享一泊二食及雲水行政酒廊的頂級服務，還能入住21坪的豪華湖景套房，客房外是絕美的湖光景色，靜謐的度假氛圍十分難得。

「雲品經典山景住宿券」，折扣高達4.4折最為實惠，雙人平日入住一晚僅要9,999元，可享一泊二食，入住期間可品嘗丹彤自助餐廳晚餐與翌日自助早餐，好康優惠加碼送，若於明年1月底前使用「雲品經典山景住宿券」入住，可加價500元升等入住經典山景和式房，或其他加價升等房型方案，還加贈紅酒1瓶或SkyLounge雲月舫宵夜調酒或調飲2杯；線上旅展好禮多重送，若於線上旅展期間下單雲品酒店住宿券任一品項，加碼抽出全新雲水行政酒廊下午茶Happy Hour雙人體驗券6名，此外，為鼓勵粉絲進行互動，在線上旅展期間於「雲朗觀光粉絲團」線上旅展活動貼文下方留言及分享該篇貼文，就有機會抽中「聯合住宿／通用券」共6名。

主打使用極度彈性的「聯合住宿／通用券」，每張券2,200元，依使用張數可於平日彈性選擇入住集團旗下的君品酒店、翰品酒店、兆品酒店以及品文旅，或選擇平假日適用的紅葉谷綠能溫泉園區。今年票券價值全面升級，使用1張聯合住宿／通用券可於平假日紅葉谷單次入園，享雙人泡湯及套餐再加贈2人泡湯，而平日入住翰品高雄、花蓮、新莊、兆品嘉義、台中一晚則附贈2客早餐，同時加碼明年一月底前入住再享房型升等優惠，每日限量5間，而持券入住品文旅，加贈貓咪吐司一包。使用2張票券入住翰品高雄則享豪華套房含2客早餐，並加贈紅酒；品文旅礁溪，使用2張券，平日加價800元則可入住雙人樂旅閣樓房含2客早餐，再加贈兩位12歲以下兒童免費入住及早餐；若想入住君品酒店也沒有問題，使用2張券即可入住雙人雅緻客房，而3張券即可入住四人家庭房。此外，今年在南港展覽館一館舉行的ITF台北國際旅展，將於現場再加碼推出旅展限定的聯合住宿／通用券買十送一活動。

為了讓旅人有更多不同的旅宿選擇，Vantel將於旅展中販售「Vantel平日買一送一體驗券」及「Vantel＋精選營位平假日住宿券」，想避開周末露營車宿的人潮，選擇「Vantel平日買一送一體驗券」準沒錯，在旅展中可享五折優惠價4,800元，便能入住移動式的五星級網美露營車48小時，若不想為找尋營位而煩惱，那麼「Vantel＋精選營位平假日住宿券」正是最佳的選擇，與多個知名露營區合作，提供安全又舒適的車宿環境，旅展優惠價一晚只要5,800元，平日假日皆可說走就走，可供旅客計畫一趟浪漫的公路之旅。

餐飲活動的部分，君品酒店雲軒西餐廳將於11月3日起至6日旅展現場限定推出下殺4.8折的「雙人牛排套餐吃到飽餐券」，售價$1,799元，平均一人不到900元，即可無限享用「頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點、花園沙拉等多道經典料理，歡迎所有熱愛牛排的饕客們前來品嘗，此餐券為旅展獨賣，每人限購2張，限量1,400張售完為止。

不同於君品的旅展獨家販售券，雲品將於線上旅展獨家開賣「雲品美饌超值券」，祭出67折不等的折扣，單張優惠價2,388元，而餐券使用上較為多元且彈性，可依照個人喜好於館內4種不同型態餐廳用餐，其中又以丹彤作使用最為優惠，每張2,388元即可享用平日自助晚餐或假日自助午餐2客，相當於6.9折優惠，而KEN CAN、彩雲軒及雲月舫皆可以7.3折的優惠享用經典單人套餐，如此超值的優惠還不快手刀訂購。

而休閒遊憩的部分，雲朗觀光集團攜手雲品國際與台泥綠能以地方共好理念規劃的台東紅葉谷綠能溫泉園區，於線上旅展推出平假日皆可使用的「紅葉谷綠能溫泉園區-泡湯券」，購買10張再送2張，套票售價為3,990元，平均每張不到340元，便可體驗暖身又暖心的地熱溫泉。喜愛下午茶的朋友也別錯過此次加碼推出的「紅葉谷綠能溫泉園區-泡湯及下午茶體驗券」超值套票買10送2，每套5,990元，使用時間不限平日或假日，讓旅客能以超級優惠的價格，享受泡湯的同時也滿足口腹之慾，度過愜意午茶時光。

除了上述的多重優惠外，雲朗觀光更加碼祭出實體展場單筆滿額30,000元，即可參加扭蛋活動，有機會抽中「雲品經典山景客房住宿券乙張」及「君品雲軒雙人牛排吃到飽餐券乙張」等免費票券，此外，線上旅展也同步推出下單即可抽獎的好康活動，最大獎為「雲品經典山景客房住宿券乙張」，相關優惠及活動詳情請上雲朗觀光官網查詢

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