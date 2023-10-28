許多人腦海裡的台北市北投區一帶，仍是一大片農地，如今北投房價已出現每坪120萬元的行情，與中山區、大安區、松山區、信義區及中正區五區，同時並列為「百萬房價俱樂部」。而帶領北投房價一路飆漲、衝破百萬門檻的關鍵，正是近年快速竄出的「北投士林科技園區」（簡稱北士科）。

短短兩年，北投士林科技園區以後起之勢，成為多家建商、財團卡位的明星新標的。引人注目的包括金仁寶集團企業總部已進入緊鑼密鼓興建階段，文林北路上也聚集十餘家建商搶進推案；龐大的就業人口所衍生的居住需求，帶動房價飆漲，背後又有哪些不為人知的傳奇故事，讓我們帶您一探究竟。

北士科的大地主各有其特色與背景，其中一個不得不提的，就是宗親人數高達1、200位的賴氏地主，擁有百年歷史的「賴氏古厝」，就是賴家人在北投的發源地。

賴家在北士科擁有多少土地？粗估應該有上萬坪，且儘管已有不少土地賣給建商，據當地人士指出，目前大大小小加起來應該還有1000多坪土地在賴家人手上。

據了解，賴家人也習慣與建商合建分屋，長虹建設位於新洲美段有一塊土地就是與其中一脈的賴家人合建，「他們就是資產的傳承，將來商辦大樓完工之後，他們也不會買賣，父執輩希望子女持有不動產出租，將來可以有源源不斷的租金收回來。」知情人士透露。

北士科的大地主們，還有一類，是早在20幾年前於農地階段就卡位插旗的，例如出身大稻埕大地主的隆遠集團董事長莊子華家族。

自民國80幾年開始，他和母親、也就是北台灣傳奇地王「吳老師」，就各自陸續買進北士科的農地，莊子華坦承，其實這些區段徵收的計畫，政府很早就公告了，「沒有什麼內線消息，只是你要不要買而已。」憑藉無心插柳的投資，隆遠集團在北士科擁有600餘坪的土地。

另一位頗具實力的隱形地主則是財團法人地藏悲願基金會。「就是在社子島的地藏禪寺啦！香火鼎盛，很多政界名人都有拜，應該有點實力。」在地人士如此描述。

根據內政部資料，地藏悲願基金會的董事長是林慧明，她的法號「地皎法師」在佛教界十分響亮，最傳奇的說法之一，是將地皎法師稱為「天王劉德華的御用法師」。

傳言來自於2017年初劉德華拍戲墜馬受傷，隨後神速復原，據說當時劉德華之妻朱麗倩就將林慧明請到香港為天王祈福多日。林慧明早自1989年設立花蓮地藏禪寺，隨後又分別在社子島、台中、高雄設有禪寺，影響力確實可觀，據2020年資料，設立至今已有27年歷史的地藏悲願基金會，財產總額約有26.8億元。

地藏悲願基金會在2018年以每坪150萬元買下北士科的軟橋段十六號這塊土地，並在2020年提出新建工程案，案名是「林慧明宗祠及宗教類新建工程」，不久後這裡可望建起一座全新地藏禪寺。

與新禪寺基地位置相近的「軟橋段十三地號」與「軟橋段五地號」，這兩塊地的地主，則是台塑集團王家的家族成員。

鎂光燈正照進北士科房地產市場，大戲持續上演中，未來能否再度複製內科與軟科的成功模式，將是目前保守觀望氛圍濃厚的台灣房市重要指標。

（圖／今周刊提供）

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