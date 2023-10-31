BREAKING: The 76ers have agreed to trade James Harden to the Clippers, per @wojespn pic.twitter.com/mCWADBXXNa — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2023

費城七六人成功賣掉了「大鬍子」哈登（James Harden），美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，哈登朝思暮想的洛杉磯快艇同意與七六人交易，他將與快艇「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）、韋斯布魯克（Russell Westbrook）組成全新的「4巨頭」。

快艇隊獲得：哈登、塔克（PJ Tucker）、彼德魯塞夫（Filip Petrusev）。

七六人獲得：莫里斯（Marcus Morris）、巴坦（Nic Batum）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin）、1支無保護2028首輪籤、2支次輪籤、1支首輪籤交換權。

快艇兩位主將里歐納德、保羅喬治都是前鋒，球團一直尋求明星控衛來分擔兩人的持球壓力，韋斯布魯克上季轉到快艇21場繳出15.8分、4.9籃板、7.6助攻。

哈登本季還未在七六人出賽，他今夏公開痛罵球隊籃球部總裁莫瑞（Daryl Morey）是一個「騙子」，宣示他絕對不會再為莫瑞打球。哈登與球隊高層的關係惡化到無法修復，哈登還拿同床異夢的婚姻關係來比喻，一旦你失去對某人的信任，那就是永遠地失去了。儘管與快艇的交易案遇上重重困難，外界傳言哈登始終沒有放棄前進快艇的夢想，如今莫瑞成功將他賣到快艇，應該也不能算是騙子了。