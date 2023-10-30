衛生福利部推動一里一據點，目的是盼在高齡化社會下，老年照顧關懷據點可以在全台廣設，但新北市議員王威元認為，新北市最大的里多達3萬餘人、最少3百餘人，「一里一據點」會讓資源不平衡，更流於形式，應該要考量里內老年人口等，不以里設限。

新北市社會局李美珍回覆，新北有注意到這件事，但中央因經費等考量，才會要求地方政府以「一里一據點」為目標，社會局會討論是否老化人口高的里，多設關懷據點。

王威元說，中央面對高齡老化，提出「一里一據點」的目標，要求縣市政府廣設老年照顧關懷據點，但以新北來看，最大的里人口多達3萬餘、最小的里僅3百餘，人口相差近100倍，若以一里一據點來看，都會區要照顧到這麼多里民就有困難性了，何況是偏鄉。

王威元提出，新北可以做的應不只有這樣，「重點是讓老人家感受得到，至於中央成績怎麼打隨便他，民意才是最重要的」，他認為，新北應以總量管制的概念，大里多設幾個關懷據點，人口少的，或找不到合適地點的，就倚賴其他關懷據點，強制限制一里一個太流於政策宣傳。

李美珍說，新北有注意到這件事情，一里一個社區照顧關懷據點是中央要求的，在要求、考核都是希望地方政府做到這部分，新北目前1032里中，約有5百個里還沒有社區照顧關懷據點。

李美珍說，中央由於經費等考量，要求全台廣設關懷據點，推「一里一據點」是可以理解的，目前市府已有討論是否老化人口高的里，可以多設關懷據點，承諾進行改善。