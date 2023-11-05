2023年11月5日新北市／新北市新莊區建國一路一家未營業的餐廳疑似發生氣爆，現場滿目瘡痍，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供／呂健豪新北傳真）

新北市今天接連發生氣爆意外，上午8時許，中和才發生餐廳氣爆；未料，新莊建國一路一家未營業的餐廳，在10時許也發生疑似氣爆案件，所幸現場無人傷亡，也沒有火煙釀成災害，意外發生原因鑑識人員正在調查中。