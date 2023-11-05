新莊未營業餐廳傳氣爆 騎樓屋頂裝潢全垮了 12:072023/11/05 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2023年11月5日新北市／新北市新莊區建國一路一家未營業的餐廳疑似發生氣爆，現場滿目瘡痍，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供／呂健豪新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023年11月5日新北市／新北市新莊區建國一路一家未營業的餐廳疑似發生氣爆，現場滿目瘡痍，所幸無人傷亡。（新北市消防局提供／呂健豪新北傳真） 新北市今天接連發生氣爆意外，上午8時許，中和才發生餐廳氣爆；未料，新莊建國一路一家未營業的餐廳，在10時許也發生疑似氣爆案件，所幸現場無人傷亡，也沒有火煙釀成災害，意外發生原因鑑識人員正在調查中。 五股鐵皮屋暗藏「職業大賭場」 新北市府強勢拆除夷為平地 光棍節脫單登記結婚 新北戶所送婚禮小物 Joeman被爆僅穿內褲應門 氣派辦公室曝光在這棟知名地標 #新北市 #新莊 #氣爆 #餐廳 #鑑識 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北耶誕二手好物挖寶趣 號召民眾捐物資做公益 14:152023/11/06 生活 新北中高齡友善職場認證 37家事業單位獲表揚 17:542023/11/07 生活 侯友宜參訪棒球學校 運動政策想做「這件事」 15:222023/11/06 政治 無照男遭攔怒召友人助陣「打傷3警」 動手5惡煞下場曝光 12:472023/11/06 社會 新北清潔隊員逾百人跳槽北市 議員批：一人服務762名市民 12:032023/11/06 生活 小六女童遭網友騙取私密照誘出猥褻 新北警鎖定惡狼緝捕中 16:482023/11/07 社會 台北國際旅展不見新北攤位挨批怠惰 觀旅局：有派「桑塔熊」現身 17:572023/11/06 生活 新北市警局原住民族親子健行樂無窮 原民歌舞 HIGH 全場 00:002023/11/07 社會 公園綠地僅1.37％成六都最低 新北市府：將新訂擴大都市計畫改善 11:282023/11/07 政治 促成企業與學校人才對接 北台8縣市辦「企業專才媒合會」 13:442023/11/06 生活 震撼！網紅 Joeman與蕾菈涉持毒遭逮 新北刑大將3人移送 17:342023/11/06 社會 蕾菈、Joeman持毒同日被逮 警曝「不同掛」 恐有多個藥頭 19:142023/11/06 社會 Joeman新莊「起家厝」持毒被逮 入手10年房價漲幅驚人 12:002023/11/07 財經 北海岸新亮點！ 三芝閒置校舍活化為藝術中心17日開幕 16:102023/11/07 生活 新北市府稱賴清德老家早請中央通案處理 陳建仁這樣說 15:012023/11/06 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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